Compagnoni sul calendario dell’Inter: «Inzaghi, serve il capolavoro di Mourinho!»

Maurizio Compagnoni dà il proprio parere sulla corsa allo scudetto tra Inter, Napoli e Atalanta. Pochissime le chance per la Juventus, invece, secondo il giornalista.

LA QUARTA – Maurizio Compagnoni, ospite del salotto di Sky Sport, dichiara sulle pretendenti al titolo: «La quota scudetto si sta abbassando però consideriamo sempre che c’è un’impennata nel finale. Che la Juventus possa vincerle tutte, dodici su dodici, è molto difficile da credere e comunque sarebbero 85 punti. Mi riesce difficile che credere che una fra Napoli, Inter e Atalanta, superi gli 85 punti. Il rammarico dei tifosi della Juventus è che sarebbero bastati anche due pareggi in meno per poter fare adesso un pensierino sullo scudetto».

Inter, quanti impegni: ecco il suggerimento di Campagnoni per Inzaghi

IL CALENDARIO – Maurizio Compagnoni prosegue, soffermandosi sui prossimi impegni dei nerazzurri: «Il calendario differente dell’Inter rispetto alle altre può pesare tanto. Inzaghi deve fare un capolavoro come quello che fece Mourinho nel 2010, non mollò nulla, l’Inter fu competitiva comunque e fece il triplete. Però queste partite in calendario pesano. Contro l’Atalanta l’Inter avrà le due partite contro il Fayenoord in più sulle gambe. Se dovesse andare avanti in Champions League arriverebbe alla Bologna da una gara europea. In questo momento, non ci fosse l’impegno delle coppe, direi Inter favorita. Anche se il Napoli ha giocato meglio dei nerazzurri. Ma se la squadra di Inzaghi dovesse andare avanti, direi che è quella di Conte a diventare la favorita in campionato».