Compagnoni: “Inter in lotta per lo scudetto. Con Eriksen salto di qualitÃ ”

Compagnoni: “Inter in lotta per lo scudetto. Con Eriksen salto di qualità”

Maurizio Compagnoni, ospite degli studi di “Sky Sport 24” nel corso della trasmissione “Pomeriggio Sky Sport” ha parlato dell’Inter, vittoriosa contro la Sampdoria ed in piena corsa scudetto. Una battuta anche su Christian Eriksen, faro del centrocampo nerazzurro

IN CORSA – Queste le parole di Maurizio Compagnoni: «L‘Inter non era fuori prima e non è cambiato nulla adesso che ha vinto con la Sampdoria. Mancano 12 partite, 36 punti sono tanti. Il problema dei nerazzurri è che davanti non hanno una squadra ma due. Questo ovviamente complica il compito. Però ci mancherebbe, l’Inter può provarci. Conte è un martello, per 90 minuti tiene sulla corda i suoi. Eriksen? Conte doveva trovare una collocazione al danese. L’Inter vista fino a gennaio giocava bene, ma che per puntare allo scudetto doveva puntare un innesto di qualità. E quell’innesto era Eriksen. Conte si è preso del tempo, il danese è un giocatore che può far fare il salto di qualità. Può portare l’Inter a lottare per lo scudetto».