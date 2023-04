Compagnoni: «Inter? A Firenze faranno gran tifo in Champions League!»

Per Compagnoni l’Inter sarà supportata da tutti i tifosi della Fiorentina nelle semifinali di Champions League contro il Milan. Il giornalista sostiene che arrivare a Istanbul sarebbe un vantaggio per i viola in vista dell’ultimo atto di Coppa Italia. Ne ha parlato a Sky Sport 24.

VISTI DALL’AVVERSARIO – Maurizio Compagnoni mette come correlate le due coppe: «Io credo che a Firenze faranno un gran tifo per l’Inter in semifinale di Champions League. Affrontare una squadra che avrà la finale di Champions League sarebbe un gran vantaggio per la Fiorentina. Poi la doppia sfida in semifinale si farà notare nelle gambe della squadra di Simone Inzaghi: questo è inevitabile».

LA STRANEZZA – A Compagnoni non torna qualcosa, anche se chiude in positivo: «L’Inter è un caso da studiare, ma voglio fare un complimento. Nel senso: è una squadra che ha delle punte di rendimento elevatissime. Il primo tempo con la Juventus è stato grandissimo, poi ha questi passaggi a vuoto in campionato. Non so se è perché ha un’età media abbastanza alta e ha problemi di rendimento, questo ce lo dovrebbe dire Inzaghi. Si sottolineano le undici sconfitte, che sono tante anche se sfortunate, ma ha fatto tante partite di livello. Si dice dei sorteggi, ma ha eliminato il Barcellona e il Benfica sembrava uno spauracchio. Poi in campionato ogni tanto ha questi passaggi a vuoto, ma l’Inter è una squadra fortissima».