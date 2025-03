Compagnoni: «Inter dura da buttar giù. Ma serve ritrovarne uno!»

Alla vigilia di Inter-Monza Maurizio Compagnoni fa il punto sulla squadra di Simone Inzaghi. Il giornalista si sofferma sulla condizione di un paio di calciatori nerazzurri.

PORTIERE DI LIVELLO – Siamo già alla vigilia di un altro impegno dell’Inter. Dopo l’andata degli ottavi di finale contro il Feyenoord in Champions League, domani è il momento del Monza in campionato. Nella probabile formazione nerazzurra si legge ancora il nome del sostituto numero uno di Yann Sommer, sul quale Maurizio Compagnoni dichiara: «Josep Martinez si è presentato bene all’Inter, ma del resto già al Genoa si era capito che eravamo in presenza di un portiere di un certo livello. L’Inter ha la rosa e la squadra potenzialmente più forte del campionato».

Inter, i tre impegni non spaventano con la miglior versione di…

LA CONDIZIONE – Maurizio Compagnoni, ospite nel salotto di Sky Sport, prosegue: «Molto dipende da Hakan Calhanoglu, che è un giocatore fondamentale e dopo l’infortunio ancora non riesce ad essere se stesso. Se il regista turco ritrova a breve, magari anche dopo la pausa Nazionali, la miglior condizione, allora sarà dura buttare l’Inter giù dal primo posto in classifica. La squadra di Inzaghi è impegnata su tre fronti, è vero. Ma quando ti presenti con Lautaro Martinez, Calhanoglu e Marcus Thuram, anche se hai tre impegni resti forte forte». Questo, dunque, il pensiero espresso dal giornalista Compagnoni su un’Inter che domani a San Siro sarà alla ricerca di altri tre punti essenziali per confermare la posizione in vetta alla classifica di Serie A.