Compagnoni: «Inter, diverse opzioni offensive! Brozovic? Una differenza»

L’Inter ritrova Lukaku che va subito in gol nella serata di Champions League. Ora Inzaghi può avere tutte le frecce a disposizione al suo arco. Proprio sulla gestione dell’abbondanza in attacco ha parlato Maurizio Compagnoni ospite di Sky Sport 24. Il giornalista ha inoltre espresso un parere sull’imminente rientro di Brozovic e del suo possibile impiego

TANTE OPZIONI PER INZAGHI − L’Inter ritrova il suo bomber, che torna e segna dopo due mesi di assenza. Maurizio Compagnoni, ospite a Sky Sport 24, ha parlato proprio del rientro di Lukaku delle molte opzioni che offre questo recupero. Le sue parole: «Lukaku, Lautaro Martinez e Dzeko sono tre giocatori diversi. Inzaghi può formare diverse coppie tra i quattro di attacco. Non dovrebbe essere un problema per lui gestire al meglio le sue punte».

BROZOVIC RISORSA IN PIÙ − Il giornalista ha poi proseguito parlando del rientro di Brozovic e del suo impiego in squadra: «Credo che Inzaghi tornerà all’antico con Brozovic tra i titolari davanti alla difesa, anche perché l’Inter funzionava anche con il croato. Rispetto allo scorso anno i nerazzurri hanno dimostrato di potersela cavare anche senza di lui. Comunque credo che Brozovic tornerà titolare e sarà perciò una risorsa in più».