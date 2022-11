Compagnoni: «Inter, resta un difetto. Per Inzaghi a gennaio bel problema»

Finita la prima parte del campionato che porta al Mondiale, è il momento di tirare i primi bilanci. Negli studi di Sky Sport il telecronista Maurizio Compagnoni ha parlato anche della forma dell’Inter e dei problemi che dovrà affrontare Simone Inzaghi al rientro.

DIFETTO – Maurizio Compagnoni ha aperto in questo modo l’analisi sullo stato di forma dell’Inter, concentrandosi su un difetto che continua a riproporsi: «L’Inter ha dimostrato con una bella vittoria ieri di essere in crescita. Ma al momento non vedo un’anti-Napoli. Ricordiamoci che i nerazzurri sono a 11 punti di distanza. Ieri ero a Bergamo e ho apprezzato la prestazione. Hanno sempre vinto nelle ultime, tranne a Torino. Se devo trovare un difetto, lo dicono i numeri, sono i troppi gol subiti. In estate prese dieci gol nelle amichevoli estive. Non saprei spiegare il motivo, i difensori sono sempre gli stessi. Ieri de Vrij male, Bastoni meno bene e Skriniar lo vedo ora in ripresa».

PROBLEMA – Compagnoni ha poi parlato dell’abbondanza in attacco dell’Inter e delle possibili scelte del tecnico al rientro dalla sosta Mondiale: «Inzaghi alla ripresa avrà un problema di abbondanza davanti. Ci sono tre potenziali titolari con Lautaro Martinez, Dzeko e Lukaku. Penso che con il Napoli giocheranno ancora l’argentino e il bosniaco, ma ora Simone Inzaghi ha un problema. Ma è un bel problema questo per un allenatore».