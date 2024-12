Compagnoni: «Inter, credo ci sia una priorità a livello inconscio. Un’evidenza!»

Maurizio Compagnoni ha espresso il suo parere in vista di Bayer Leverkusen-Inter, analizzando la sfida e sottolineando come, dal suo punto di vista, i nerazzurri abbiano una preferenza a livello inconscio tra campionato e coppa.

IL COMMENTO – L’Inter si presenta alla BayArena per provare a strappare i tre punti contro il Bayer Leverkusen e guadagnarsi di fatto l’accesso agli ottavi di finale di Champions League. Sul punto si è così espresso il giornalista Maurizio Compagnoni a Sky Sport: «Sarebbe molto importante accedere agli ottavi di finale di Champions League. Non solo per quanto riguarda la coppa, ma anche perché consentirebbe ai nerazzurri di risparmiare alcune energie, evitando di conseguenza i due impegni dei playoff. Per quanto riguarda il turnover, penso che siano rotazioni assolutamente condivisibili. Le scelte della società sono state fondamentali per avere la situazione attuale. In difesa si schiera un trio niente male. Solo in caso di problemi fisici, bisognerebbe far arretrare Darmian. L’Inter ha la rosa per essere competitiva sui due fronti».

Compagnoni sulle ambizioni dell’Inter in questa stagione

UNA PREFERENZA – Compagnoni si è successivamente soffermato sugli obiettivi dell’Inter in quest’annata. Secondo lui, i nerazzurri sono maggiormente concentrati su una competizione: «Credo che quest’anno, soprattutto a livello inconscio, l’Inter sia più proiettata sulla Champions. Mentre nella scorsa stagione c’era un’attenzione molto forte sul campionato, quest’anno i numeri dimostrano un’altra cosa. I nerazzurri non hanno ancora subìto gol nonostante abbiano affrontato avversari molto forti».