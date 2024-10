Compagnoni: «C’è un’Inter con Calhanoglu e un’Inter senza!»

L’Inter ha sconfitto la Roma per 1-0 nell’ultima giornata di Serie A, nonostante l’assenza per quasi tutto l’incontro di Hakan Calhanoglu. Il turco è essenziale per i nerazzurri, secondo Maurizio Compagnoni.

GIOCATORE ECCEZIONALE – L’Inter ha avuto la meglio della Roma con il punteggio di 1-0 in una sfida segnata dagli infortuni di Hakan Calhanoglu e Francesco Acerbi. Della sfida ha parlato Maurizio Compagnoni, il quale si è così espresso a Sky Sport sull’andamento dell’incontro e sulla centralità del turco per i nerazzurri: «Nei primi 11 minuti la partita è stata molto bella, c’erano le premesse per una partita spettacolare. Quando è uscito Calhanoglu il match si è bloccato. L’Inter ha abbassato i ritmi e la Roma si è adeguata, fino al gol di Lautaro Martinez. Questo per dire che ci sono tanti giocatori fondamentali nel club nerazzurro, ma se c’è un giocatore di cui non può fare a meno Inzaghi è proprio Calhanoglu».

Compagnoni sul valore di Calhanoglu per l’Inter e sul piano internazionale

SOSTITUZIONE IMPOSSIBILE – Compagnoni ha proseguito esprimendo un giudizio positivo sulla prestazione di Nicolò Barella, chiamato a giocare nella posizione di regista dopo l’uscita del turco. Al contempo, il giornalista ha sottolineato come sia in ogni caso impossibile sostituire a dovere Calhanoglu: «Barella ha fatto anche benino in sostituzione del turco. Ma quest’ultimo è uno dei tre migliori interpreti del ruolo. Un giocatore fondamentale per l’Inter. Possiamo dire che c’è una squadra con Calhanoglu e una squadra senza».