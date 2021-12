Compagnoni: «Inter, come a Madrid con una differenza. Ricordo nel 2008»

Maurizio Compagnoni, dagli studi di Sky Sport, ha commentato il sorteggio dell’Inter. I nerazzurri hanno beccato il Liverpool come nel 2008. Il telecronista sostiene che i Reds si possano battere in una sola maniera

PRECEDENTE − Compagnoni ricorda Inter-Liverpool del 2008: «C’è un precedente recente tra Inter e Liverpool, nel 2008. Il Liverpool attuale è più forte di quel Liverpool, cosi come l’Inter. In quel precedente, ci fu anche il rosso di Marco Materazzi ad Anfield. Per me l’Inter però se la può giocare. Anfield fa paura sì ma se l’andò a giocare lì, perse, ma giocò in 10 dal primo tempo. Liverpool favorita ma nerazzurri non vittime sacrificali».

MADRID − Per Compagnoni, i nerazzurri se la possono giocare in un modo: «L’Inter può mettere in difficoltà il Liverpool rifacendo la gara di Madrid, con un calcio propositivo ma meno spregiudicato perché ho visto i difensori Bastoni e D’Ambrosio all’altezza degli attaccanti. Se ti chiudi, il Liverpool ti travolge ma se provi a giocare, a far muovere i Reds ed avere personalità allora si può fare l’impresa».