Compagnoni: «Inter bilancio in attivo? Visto il mercato ho i miei dubbi»

Compagnoni, noto telecronista di Sky Sport, dagli studi dell’emittente televisivo esprime tutte le sue perplessità legate al mercato dell’Inter e al bilancio.

IL BILANCIO – Maurizio Compagnoni si complimenta con la dirigenza dell’Inter per i nomi trattati, ma non è convinto riguardo il bilancio positivo: «Dai nomi in arrivo e quelli che si fanno, faccio fatica a immaginare l’Inter che termina il mercato con un bilancio positivo di 60 milioni, soprattutto se dovesse partire solo Milan Skriniar, anche perché poi devi acquistare un sostituto all’altezza. Inoltre anche Romelu Lukaku arriverà in prestito oneroso. Di Edin Dzeko puoi liberarti dell’ingaggio, ma non puoi ricavarci chissà cosa dalla vendita».