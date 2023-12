Compagnoni: «Inter in un’altra dimensione da un momento! Gran Sommer»

Compagnoni vede un momento decisivo che ha spostato la consapevolezza dell’Inter, portando la squadra di Inzaghi a fare prestazioni come quella di ieri a Napoli. Nello studio di Sky Sport 24, il giornalista elogia anche Sommer.

PROVA DI FORZA – Per Maurizio Compagnoni l’Inter dà grandi sensazioni anche perché non è al meglio: «Riesce a superare anche i tanti infortuni in difesa. Fuori Alessandro Bastoni, Benjamin Pavard e adesso anche Stefan de Vrij non ne risente minimamente: dà l’impressione di essere una macchina perfetta. Quella prestazione nella finale di Champions League contro il Manchester City ha proiettato l’Inter in un’altra dimensione. A livello di consapevolezza e autostima c’è una differenza enorme, e l’anno scorso non era certo meno forte».

FRA I PALI – Compagnoni vuole spendere anche buone parole su Yann Sommer: «La parata su Eljif Elmas in avvio di partita è determinante. Poteva cambiare la gara e poteva diventare molto più difficile per l’Inter, poi ha fatto un altro paio di grandi interventi. È un portiere forte, però al Bayern Monaco non aveva la continuità di rendimento vista all’Inter. A memoria ricordo un solo errore, ha spesso salvato la porta e credo che con Mike Maignan sia il portiere dal rendimento migliore del campionato».