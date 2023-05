Compagnoni: «Inter, con 66 punti sei tranquilla! Solo catastrofe…»

Compagnoni ha dato un suo giudizio sulla posizione di classifica dell’Inter in ottica qualificazione Champions League. A 66 punti c’è tranquillità

QUASI SICURA − Ospite negli studi di Sky Sport, Maurizio Compagnoni ha fatto il punto sull’Inter: «La classifica dice 66 punti per l’Inter ed è abbastanza tranquilla, dovrebbe succedere una catastrofe per non andare in Champions League. Mi riesce difficile che l’Inter non riesca a centrare un posto tra le prime quattro nonostante gli impegni complicati. La squadra sta benissimo sia fisicamente che mentalmente. Immaginare Lukaku sempre in panchina da qui al 10 giugno mi sembra impossibile. Mi aspetto anche contro l’Atalanta 4-5 volti nuovi così come contro il Torino».