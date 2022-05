Compagnoni: «Inter, 2 trofei ma rammarico per i troppi passaggi a vuoto»

Maurizio Compagnoni, dagli studi di Sky Sport 24, ha giudicato la stagione di Inzaghi e dell’Inter. Oltre ai trofei vinti, per il giornalista bisogna riconoscere un certo rammarico

PRO E CONTRO − Compagnoni analizza il primo anno di Inzaghi all’Inter: «I meriti di Inzaghi sono sotto gli occhi di tutti, due coppe vinte, buono cammino in Champions League con la ciliegina sulla torta della vittoria di Anfield, qualità di gioco altissima. Stagione dunque positiva ma resta il rammarico perché l’Inter sembrava padrona in certi casi del campionato. I sette punti in sette partite, il KO nel Derby e Bologna sono stati troppi passaggi a vuoto per una squadra come l’Inter. Ma la stagione di Inzaghi può comunque rivelarsi positiva».