Compagnoni: «Gol di Dzeko rimette l’Inter sui binari giusti. Può crederci»

Trionfo fondamentale dell’Inter contro il Napoli a San Siro grazie al gol di Dzeko. Compagnoni non ha dubbi sulla valenza del risultato per la lotta Scudetto

RILANCIO − Maurizio Compagnoni, ospite negli studi di Sky Sport 24 durante l’edizione de ‘Il calcio è servito‘, ha commentato la vittoria dei nerazzurri: «Il gol di Edin Dzeko se non cambia la stagione dell’Inter, la rimette sicuramente sui binari giusti. La distanza ancora rimane, visti gli otto punti di distacco, ma c’è un girone di ritorno da giocare. È una squadra che si è ritrovata, prima della pausa aveva vinto uno scontro diretto importante con l’Atalanta. Gioca bene, costruisce. Può rimettersi nuovamente in corsa per lo Scudetto».