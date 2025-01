Compagnoni: «Frattesi? Un problema. Inter, un’assenza pesante!»

Maurizio Compagnoni si è espresso sulla posizione di mercato di Davide Frattesi e sulla sfida tra il Venezia e l’Inter. Questo il suo commento.

IL RAGIONAMENTO – Maurizio Compagnoni ha parlato a Sky Sport del futuro di Davide Frattesi e del prossimo match dell’Inter contro il Venezia. Il giornalista ha posto l’accento sul fatto che non sarà semplice cedere il calciatore romano alle condizioni dettate dai meneghini: «Il problema è che l’Inter valuta Frattesi tanto, per cui non so quante squadre siano disposte a fare un sacrificio economico per arrivare a lui. Non penso che sia così semplice la sua uscita a gennaio».

Oltre Frattesi, Compagnoni sull’incidenza dell’assenza di Calhanoglu in Venezia-Inter

LA CONVINZIONE – Compagnoni si è successivamente pronunciato sul tema delle defezioni in casa Inter in vista del Venezia. Dal suo punto di vista, una è più problematica delle altre: «L’assenza pesante è quella di Calhanoglu, come si evince dagli ultimi due derby. In entrambe le occasioni, l’Inter si è spenta quando il turco è uscito dal campo. Ribadisco un pensiero che ho già espresso in altre circostanze: c’è un Inter con Calhanoglu e senza Calhanoglu».