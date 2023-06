Compagnoni: «Frattesi-Inter? Così 5 titolari per 3 posti! Difficile»

Compagnoni ha dubbi su Frattesi all’Inter, non tanto per le qualità del giocatore ma quanto per una sua collocazione in rosa. Ospite della puntata di stasera di Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, il giornalista vede un po’ troppo affollamento in mezzo.

COMPRARE ALTROVE – Per Maurizio Compagnoni ci sono altri ruoli migliorabili: «Io il ragionamento che faccio, se dovesse arrivare Davide Frattesi all’Inter, è che ci sarebbero cinque potenziali titolari per tre ruoli. Ossia: Frattesi, Nicolò Barella, Marcelo Brozovic, Hakan Calhanoglu e Henrikh Mkhitaryan. Mi sembra difficile che possa presentarsi così. Gestire quattro potenziali titolari per tre ruoli tutto sommato è agevole, cinque per tre ruoli meno. André Onana? Io preferisco avere un titolare in meno a centrocampo, quattro o cinque, e tenere Onana. Darlo via sarebbe un errore, anche perché poi venticinque milioni devi spenderli per un sostituto. Io fossi l’Inter terrei Onana e rinuncerei a un acquisto a centrocampo».