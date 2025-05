Compagnoni propone: «Frattesi deve giocare trequartista. Un modello!»

Maurizio Compagnoni ha parlato di Davide Frattesi, indicando la posizione che reputa ideale per il centrocampo dell’Inter.

LA SOLUZIONE – Maurizio Compagnoni si è così pronunciato a Sky Sport sul ruolo che considera adatto al calciatore dell’Inter Davide Frattesi: «Deve cambiare posizione. Come interno da centrocampo è un gran giocatore, ma non è da grande club. Come incursore, come faceva Perrotta alla Roma, è tra i migliori in assoluto in Europa. Non mi dispiacerebbe vederlo seconda punta, qualora non ce la dovesse fare Lautaro Martinez, alle spalle di Marcus Thuram. Mi rendo conto che una semifinale di Champions League non sia il contesto ideale per fare esperimenti, ma in futuro mi piacerebbe vederlo in quel ruolo».