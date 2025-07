Compagnoni: «Forte curiosità su Thuram e Lautaro Martinez, spiego»

Compagnoni si esprime sull’Inter e su come la squadra potrà cambiare tatticamente. Focus, in particolare, su i due principi in attacco: Marcus Thuram e Lautaro Martinez.

CURIOSITÀ TATTICA – Maurizio Compagnoni, ospite negli studi di Sky Sport 24, ha parlato delle ultime due squadre che si sono battagliate in Serie A, ossia Inter e Napoli. Potrebbero essere, anche quest’anno, le due candidate alla vittoria finale. Ecco il suo intervento: «Il Napoli è la squadra campione d’Italia ed è la squadra che ha operato di più sul mercato. Ha preso un giocatore clamoroso come De Bruyne, più altri giocatori importanti come Lang, Beukema, lo stesso Marianucci. Ma prendiamo anche l’Inter che ha una rosa fortissima, cosa importantissima: ha ricucito con Calhanoglu e vediamo cosa succede con Lookman. Tante operazioni dell’Inter fanno capire che questo 3-5-2 non è più un totem, sono molto curioso di vedere come cambierà tatticamente l’Inter. Chi sarà la prima punta tra Thuram o Lautaro Martinez. Le preparazioni sono appena iniziate, tutto da scoprire, da capire se la Beneamata e la Juventus pagheranno dazio le fatiche del Mondiale per Club. Ci sta che fino ai primi di ottobre non sei brillantissimo». A proposito di preparazione, oggi secondo giorno di pre-ritiro per i nerazzurri.