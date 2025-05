Compagnoni esalta: «Pochi come Dumfries in Europa. Inter motivata!»

Maurizio Compagnoni si è pronunciato su Barcellona-Inter, sfida pareggiata dalle due compagini con il punteggio di 3-3. Di seguito la sua visione.

IL RAGIONAMENTO – Maurizio Compagnoni ha così parlato a Sky Sport sulla prestazione dell’Inter contro il Barcellona al Montjuic: «Sia ieri sia nei giorni precedenti ho sottolineato che si sarebbe assistito a una grande Inter. Innanzitutto perché si tratta di una squadra molto forte, in secondo luogo perché non è passata un’eternità dalla partita di Monaco di Baviera, nella quale i nerazzurri hanno disputato una partita straordinaria per 70 minuti. Inoltre, perché contro la Roma non ho avuto la sensazione di una squadra stanca fisicamente, ma bisognosa di motivazioni. Quelle motivazioni che sta trovando in Champions League».

Compagnoni su due calciatori fondamentali dell’Inter e sul fenomeno del Barcellona

DUE NOMI – Compagnoni ha poi proseguito: «Prima che arrivassero all’Inter, li conoscevo ed apprezzavo entrambi. Ho sempre ritenuto Thuram un potenziale campione, ero convinto che sarebbe arrivato a certi livelli. Il Dumfries che vedevo in Olanda non mi dava queste sensazioni… ora è diventato un calciatore straordinario. Come attacca lui lo fanno in pochi, è bravissimo senza palla, è veloce e sa fare assist. Mi piaceva in Olanda, ma non credevo potesse arrivare a questo standard. In Europa ce ne sono pochi come lui».

L’ALIENO – Compagnoni ha così concluso: «Lamine Yamal ha giocato da fuoriclasse assoluto contro l’Inter. C’è chi lo ha paragonato a Neymar, ma con tutto il rispetto per quest’ultimo siamo ad un livello diverso. Quello che mi stupisce di Yamal è la rapidità con cui cresce. Dagli Europei ad oggi, la sua crescita è stata impressionante, nonostante fosse già impressionante un anno fa».