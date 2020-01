Compagnoni: “Eriksen? Involuzione negli ultimi dodici mesi. Vidal-Inter…”

Compagnoni nutre alcuni dubbi su Eriksen. Il giornalista, ospite di Sky Sport 24, non è così sicuro che il danese, in scadenza di contratto con il Tottenham, sia l’elemento giusto per l’Inter. Meno perplessità, invece, su Vidal che ieri ha segnato in Espanyol-Barcellona (vedi articolo).

LA SCELTA IN MEZZO – L’Inter, presumibilmente, comprerà un centrocampista a gennaio e ci sono voci insistenti su due nomi. Il giornalista Maurizio Compagnoni li analizza e dà una sua preferenza: «Fino a un anno e mezzo fa stravedevo per Christian Eriksen, giocatore che mi è sempre piaciuto moltissimo, ma ho notato negli ultimi dodici mesi che ha avuto un’involuzione inspiegabile. Arturo Vidal è una garanzia, peraltro conosce benissimo Antonio Conte e conosce benissimo il calcio italiano. Per carità, anche dovesse arrivare Eriksen sarebbe un signor rinforzo. Insomma, mettiamoci nei panni di Conte: in questo momento deve fare delle acrobazie per schierare il centrocampo. Poi, a un certo punto, si ritroverà un rinforzo di altissimo livello, Stefano Sensi e Nicolò Barella: lo scenario ovviamente sarà radicalmente mutato. Quale giocatore è meglio per l’Inter? Visto l’Eriksen degli ultimi dodici mesi direi Vidal, però se Eriksen torna quello di due anni fa anche con lui peschi benissimo».