Compagnoni: «Dybala e Lukaku con Lautaro Martinez? Tridente difficile»

Compagnoni, telecronista di Sky Sport, dagli studi dell’emittente TV ha detto la sua riguardo il possibile tridente offensivo dell’Inter con Paulo Dybala, Romelu Lukaku e Lautaro Martinez.

TRIDENTE – Maurizio Compagnoni ha parlato del possibile tridente offensivo dell’Inter: «Mi chiedo se dovessero arrivare entrambi chi sarebbe il calciatore ad andare via. Con tutto il rispetto per Edin Dzeko e Joaquin Correa, meglio cedere loro e non Lautaro Martinez. Se dovessero arrivare entrambi io credo che i titolari saranno Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, con Paulo Dybala inizialmente in panchina. In alcune partite potrebbero giocare tutti e tre insieme con l’ex Juventus nel ruolo di trequartista. Sarebbe molto intrigante vedere un tridente del genere».