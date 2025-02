Compagnoni: «Disastro italiane? Il riferimento è Fiorentina-Inter 3-0»

Compagnoni nell’analizzare il disastro delle squadre italiane in Champions League (Milan, Atalanta e Juventus) prende come riferimento Fiorentina-Inter 3-0. Il suo commento in merito all’approccio in gara.

RIFERIMENTO – Disaster-class italiana nei due giorni di Champions League, con le eliminazioni clamorose di Milan e Atalanta martedì sera e della Juventus ieri, rispettivamente contro Feyenoord, Bruges e PSV Eindhoven. Per Maurizio Compagnoni, ospite negli studi di Sky Sport 24, le tre squadre nostrane hanno peccato tantissimo nell’approccio alla partita. Questo il suo commento a tal proposito con riferimento a Fiorentina-Inter 3-0, recupero della quattordicesima giornata di Serie A: «L’Inter ha dominato lo scorso anno e sulla carta era più forte della Fiorentina nel recupero. E se la Fiorentina affronta l’Inter con nove assenze, a maggior ragione l’Inter è favorita. Ma accade che quella sera, l’Inter esce con la consapevolezza di essere più forte e che prima o poi la partita la potesse sbloccare. Invece perde 3-0, complice anche una prestazione straordinaria della Viola. Quello che è accaduto con le squadre italiane in Champions League, che hanno sottovalutato le avversarie, con un approccio sbagliatissimo. Sono scese in campo convinte di poter vincere facilmente, ma hanno peccato in modo inaccettabile. E questo è un errore madornale, che paghi grossissimo».