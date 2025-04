Compagnoni: «D’accordo su Bisseck titolare! L’Inter sfrutti questo»

Compagnoni ha detto la sua sull’eventuale titolarità di Bisseck in Barcellona-Inter. Poi, a proposito della partita di domani, individua un aspetto non banale. Questo il suo commento.

ASSENZE E STANCHEZZA – Su Sky Sport 24, Maurizio Compagnoni ha presentato la partita tra Barcellona e Beneamata ma in generale anche l’altra semifinale tra Arsenal e PSG. Il giornalista avvalora l’eventuale titolarità di Yann Aurel Bisseck: «Al di là della forza di Lewandowski, il problema del Barcellona è che non ha sostituito, anche se Ferran Torres si sa adattare, ma non è una prima punta. E questo potrebbe essere un piccolo vantaggio per l’Inter. Delle 4 chiaro che il campo ha detto che l’Inter è quella più stanca sia fisicamente che mentalmente. E le altre tre squadre in lizza hanno un’età media della rosa inferiore a quella dell’Inter. Diciamo che Arsenal e PSG si sono gestite meglio nei rispettivi campionati, perché il PSG ha dominato mentre l’Arsenal ha perso subito il duello con il Liverpool. Si sono gestite meglio rispetto a Barcellona e Inter. Se gioca Bisseck sono d’accordo, ad esempio col Milan è stato uno dei pochi a non naufragare. Certo dalle sue parti ci sarebbe Raphinha, ma a me è piaciuto molto col Milan».