Compagnoni critico: «Inter, perplesso dalla strategia! Quel +2…»

L’Inter di Inzaghi non è riuscita a conquistare il primo posto nel girone di Champions League e dunque il giorno dopo le critiche, alcune anche esagerate, si sprecano. Compagnoni, intervenuto a Sky Sport, si dice molto perplesso dalla strategia adottata dall’allenatore piacentino: di seguito le sue dichiarazioni

ERRORE – L’Inter di Simone Inzaghi ha fallito la chance di arrivare prima nel girone di Champions League, un errore secondo Maurizio Compagnoni: «Se mi aspettavo qualcosa in più? Sì, al di là del fatto che ci ha abituato bene, quello che mi lascia perplesso è il fatto di presentare la formazione titolare contro l’Udinese e non in una sfida che poteva spalancare le porte dei quarti di finale di Champions League. Secondo me è stato un errore. Serviva Lautaro Martinez dal 1′ con Thuram mentre sulla destra Cuadrado ha fatto il possibile ma si vede che è in ritardo di condizione».

STRATEGIA CONDIVISA – Compagnoni non condivide per nulla la strategia adottata da Inzaghi e avallata dalla società: «Qui non stiamo discutendo sul risultato, quello che lascia perplessi è la strategia. L’Inter ha gettato alle ortiche un primo posto in Champions League per dare priorità al campionato: scelta rispettabile ma che può non trovare tutti d’accordo. Del resto, se Inzaghi adotta una strategia simile, dove penalizza un primo posto in Europa, è ovvio che questa strategia sia stata avallata da Marotta, Ausilio e magari dallo stesso Zhang. A me lascia perplesso perché mai come quest’anno il primo posto ti assicura delle sfide più agevoli e comunque l’Inter è prima con due punti di vantaggio in campionato. Sono solo due punti ma per come sta giocando è dura che perda questi due punti».

RIFLESSIONE – Compagnoni chiude con una ulteriore riflessione: «C’è anche un altro discorso: l’Inter ha una partita impegnativa con la Lazio, ma anche la Lazio ne ha una 24 ore dopo. Ripeto, è una scelta rispettabile quella di Inzaghi, sicuramente condivisa con la società che ha come obiettivo la seconda stella. Un po’ di perplessità però lasciamola».