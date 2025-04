Compagnoni consiglia: «Inter non deve gestire. Bayern Monaco in difficoltà!»

Maurizio Compagnoni ha analizzato il doppio confronto tra Inter e Bayern Monaco, indicando le sue sensazioni in vista del ritorno di San Siro.

PRIMO ATTO – L’Inter ospiterà il Bayern Monaco nel match valido per il ritorno degli ottavi di Champions League, forte del 2-1 dell’andata. Sul punto si è così espresso il giornalista Maurizio Compagnoni a Sky Sport: «Nel primo tempo (dell’Allianz Arena, ndr.) è stata un’Inter di altissimo livello, con il Bayern Monaco che ha avuto una sola occasione (con il palo di Kane, ndr.), peraltro dopo un errato disimpegno dell’Inter. I nerazzurri dovranno giocare un match non ‘di gestione’, perché rischierebbero e farebbero sicuramente una partita ‘di arrembaggio’. All’andata Kompany ha sbagliato tutto, ma al ritorno sarà un Bayern diverso».

Compagnoni sulle sensazioni in vista di Inter-Bayern Monaco

RITORNO ITALIANO – Compagnoni ha poi proseguito indicando ciò che si aspetta dalla sfida di San Siro in programma domani 16 aprile: «Mi aspetto Muller in campo dal primo minuto, anche perché non hanno tantissime alternative. Il club bavarese non ha una rosa lunga, è privo di alternative ai giocatori più importanti, come Kane. Se i nerazzurri giocano ai livelli del primo tempo (dell’andata disputata all’Allianz Arena, ndr.), sono un gradino sopra la squadra tedesca».