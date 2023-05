Compagnoni: «Complimenti a Inzaghi! Lukaku è impressionante»

Il giornalista Maurizio Compagnoni, a Sky Sport, ha parlato dell’Inter per la vittoria della Coppa Italia facendo i complimenti in primis a Simone Inzaghi.

COMPLIMENTI − Maurizio Compagnoni, a Sky Sport, ha parlato così della vittoria della Coppa Italia da parte dell’Inter (vedi articolo): «I complimenti a Simone Inzaghi li farei soprattutto per la condizione atletica e mentale. I giocatori, come Marcelo Brozovic, Hakan Calhanoglu, Lautaro Martinez ma non solo, stanno giocando a livelli che non sempre hanno avuto in questa stagione. Romelu Lukaku è tornato in una condizione impressionante. La difesa ha sofferto un po’ perché l’avversario era forte. Ha sofferto perché davanti aveva una grande squadra come la Fiorentina. È stata una delle finali più belle degli ultimi anni. Penso che Inzaghi abbia scelto anche per la finale di Champions League: probabilmente partirà con Dzeko e in corso metterà Lukaku».