Compagnoni: «Inter, Barella motore. Calhanoglu top mondiale»

Maurizio Compagnoni ha analizzato il momento dell’Inter. Si è soffermato in particolare su Nicolò Barella, i suoi numeri per gol e assist, ma anche le sue prestazioni. Ha analizzato anche la grande crescita di Hakan Calhanoglu, in diretta a Sky Sport.

BARELLA – Compagnoni ha parlato così di Barella in diretta su Sky Sport, riguardo questa prima parte di stagione con l’Inter: «I numeri nel calcio non sono tutto. Sicuramente è calato molto in zona bonus, con meno gol e assist della scorsa stagione, ma dal punto di vista qualitativo Barella è sempre indispensabile per l’Inter. Non si discutono le sue prestazioni, è il motore della squadra».

CALHANOGLU – Inoltre, Compagnoni ha messo in evidenza la grande crescita di Calhanoglu da quando è arrivato all’Inter: «Il centrocampista turco ha avuto una crescita impressionante, è diventato un calciatore internazionale. Va considerato come tra i primi 5 al mondo nel suo ruolo. L’assist con l’Atalanta è stata l’ennesima perla da quando ha scelto di vestire la maglia dell’Inter. Non immaginavo che Calhanoglu diventasse così forte».