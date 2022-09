Compagnoni: «Assenza Brozovic più pesante di Lukaku! Ma alternativa Inter»

Per Compagnoni è Brozovic il principale assente in vista di sabato per Inter-Roma, anche nel caso in cui non dovesse farcela Lukaku. Ospite dell’ultima edizione di Sky Sport 24, il giornalista trova però un’alternativa al croato.

IL BIG ASSENTE – Secondo Maurizio Compagnoni c’è un giocatore che mancherà più di tutti a Simone Inzaghi da Inter-Roma di sabato, anche più di Romelu Lukaku: «Non è un paradosso, perché proprio per caratteristiche e per ruolo Marcelo Brozovic è un giocatore fondamentale. Però, rispetto alla scorsa stagione, Simone Inzaghi ha un’alternativa. C’è Kristjan Asllani, un giocatore di grande talento. Chiaro che ha pochissima esperienza in Serie A, è giovanissimo e il ruolo è delicato: questo rende pesante l’assenza di Brozovic. Anche quella di Lukaku lo è, però se ti presenti con Lautaro Martinez ed Edin Dzeko messo male non sei».