Compagnoni: «Asllani in Inter-Juventus? Un rischio per questo»

Maurizio Compagnoni si è pronunciato in merito alla prossima sfida tra Inter e Juventus. Dal suo punto di vista, la scelta di schierare Kristjan Asllani dal primo minuto è rischiosa per una ragione particolare.

UNO STUPORE – Per la sfida tra Inter e Juventus di domani 27 ottobre, il principale dubbio di formazione del tecnico Simone Inzaghi riguarda la possibile titolarità di Kristjan Asllani. Sul punto si è così pronunciato il giornalista Maurizio Compagnoni a Sky Sport, con l’accento posto su un dubbio relativo alla presenza dell’albanese dal primo minuto del derby d’Italia: «Fino a ieri ero convinto che sarebbe stato confermato Barella, che mi era piaciuto contro lo Young Boys. Asllani non è neanche al 100%… giocare in quel ruolo dipende dal tempo. Per me è un rischio, poi c’è Frattesi che scalpita. Per carità, l’albanese è un talento. Però si tratta di una partita delicata».

Inter-Juventus, le parole di Inzaghi su Asllani sono molto chiare

LE DICHIARAZIONI – Intervistato da Matteo Barzaghi di Sky Sport, il tecnico Inzaghi ha aperto alla possibilità che Asllani giochi dal primo minuto la sfida contro la Juventus. Questo il suo commento, che obbliga quindi ad aspettare l’esito del prossimo allenamento per avere un quadro più chiaro in merito: «Sappiamo che abbiamo qualche defezione che in questo momento non ci voleva. Dobbiamo solo preparare la partita come fatto nelle ultime. Asllani ha svolto il primo allenamento ieri. Lui è un ottimo calciatore di cui ho grande fiducia. Da due anni all’Inter, è in grande crescita. Se darà le giuste garanzie, giocherà lui».