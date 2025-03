Compagnoni: «Arnautovic garanzia. Castro? Costa tanto, il Mondiale per Club ha un problema»

Maurizio Compagnoni è intervenuto a Sky Sport adal prima della sfida tra Inter e Udinese. Il telecronista si è soffermato sull’attaccante scelto da Inzaghi per affiancare Thuram, e sui possibili innesti offensivi in estate per i nerazzurri. Infine una critica sul Mondiale per Club.

GARANZIA – Maurizio Compagnoni commenta così la scelta di Simone Inzaghi di affidarsi contro l’Udinese a Marko Arnautovic dal primo minuto: «Aprile tremendo, 4 partite in più rispetto alle avversarie, e che partite. Le due con il Milan e le due con il Bayern Monaco. Diciamo che delle alternative in attacco Arnutovic sembra quella che da più garanzie. Taremi in questo momento lo vedo fuori dalle gerarchie di Inzaghi, Correa sappiamo che piace molto all’allenatore, ma non ha dimostrato mai di essere all’altezza. Dietro a Lautaro e Thuram il giocatore più affidabile è Arnautovic».

Compagnoni: «Inter, con Pio Esposito fare così. Mondiale per Club ha un rovescio della medaglia»

IL COMMENTO – Compagnoni ha poi parlato delle possibili alternative in attacco per l’Inter della prossima stagione, da Ciro Immobile a Santiago Castro. L’opinionista crede inoltre che la soluzione migliore per Francesco Pio Esposito sia quello di fare un ulteriore step con un’ esperienza in Serie A: «Io fossi l’Inter non gli farei fare la quinta punta: andrebbe mandato a giocare in una squadra di Serie A. Immobile? Se, se ha ancora la voglia con un allenatore che lo conosce bene come Inzaghi può ancora tornare utile. Castro non si discute per le qualità del giocatore ma per il prezzo. Chiaramente più passa il tempo e più la sua quotazione cresce, il Bologna minimo ne chiederà 25-30. Non so se l’Inter per una alternativa in attacco possa spendere certe cifre».

PROBLEMA – Infine Compagnoni individua un grande problema per il Mondiale per Club, competizione che vedrà l’Inter impegnata negli Stati Uniti a partire da metà giugno: «Stagione dell’Inter non finisce mai. Mondiale per Club è talmente invasivo che nemmeno le rotazioni allargate saranno sufficienti. Praticamente non ti fermi mai, finisce e tempo una settimana e c’è subito il ritiro estivo. Mondiale per Club serve a livello economico, ma ci saranno delle conseguenze. Infortuni e stress sono il rovescio della medaglia».