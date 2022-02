Compagnoni: «A Lukaku manca l’Inter! Brozovic? Club valuti un’ipotesi»

L’Inter ieri è capitolata a San Siro contro l’ottimo Sassuolo di Dionisi (QUI le parole di Marotta all’indomani del match). Maurizio Compagnoni, ospite negli studi di Sky Sport, cerca di analizzare il momento negativo della squadra di Inzaghi con un accenno anche all’assenza di Lukaku

ASSENZE – L’Inter ha perso a San Siro con il Sassuolo e oggi rischia di essere scavalcata dal Napoli, impegnata con il Cagliari di Walter Mazzarri. Viste le difficoltà realizzative che ultimamente stanno palesando i nerazzurri, Maurizio Compagnoni prova a capire quanto manchi uno come Romelu Lukaku: «Credo che all’Inter uno come Lukaku manchi, anche se Edin Dzeko sta facendo discretamente bene, ma a Lukaku l’Inter manca tantissimo. Era il suo ambiente ideale, quello dove riusciva ad esprimersi meglio, la sua casa. Aveva la fiducia e riusciva ad esprimersi al 100%. Quindi penso che a Lukaku manchi tantissimo l’Inter».

CENTRALE – Compagnoni esclude che l’Inter sia in crisi e sottolinea il peso di Marcelo Brozovic (QUI le parole di Marotta sul suo rinnovo): «Crisi no considerando le palle gol che costruisce, però è chiaro che è in difficoltà. Si dice sempre che tutti sono indispensabili ma nessun calciatore è insostituibile ma penso che Brozovic all’Inter lo sia. Non solo per le sue caratteristiche e qualità, ma anche perché non c’è un alter ego in rosa e se passi dal croato a Nicolò Barella il rendimento cala drasticamente. Così come se fai fare a Brozovic il Barella. Penso che la società dovrebbe valutare l’ipotesi di prendere un’alternativa al centrocampista croato senza sacrificare Barella in quel modo. Non è stato solo quello il problema con il Sassuolo, l’Inter paga anche un po’ dazio per la grande rincorsa. Ci sta un momento di calo nella stagione. Certo, se dovesse trascinarsi sarebbe un grosso problema per Simone Inzaghi».

MOMENTI – Compagnoni chiude con una considerazione: «Sul piano del gioco non vedo grosse difficoltà. C’è un calo di ritmo e realizzazione, io credo che sia solo momentaneo però solo il campo può dire la verità. Io fossi Inzaghi mi preoccuperei di più se i risultati fossero una conseguenza di poche palle gol, se invece costruisci tanto prima o poi i gol arrivano con i giocatori che ti ritrovi. Poi ci sta che a volte calci male ed entra ed altre fin troppo bene e la palla va sul palo».