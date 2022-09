Compagnoni: «Inter, contro la Roma vinci o putiferio! Asllani in campo»

Compagnoni parla del match che attende l’Inter al rientro dalla sosta delle nazionali. Nello studio di Sky Sport 24, il giornalista commenta l’atmosfera nerazzurra prima di Inter-Roma e le possibili scelte tecniche di Inzaghi, tra cui quella di schierare Asllani

TUTTO DA PERDERE − Le parole di Maurizio Compagnoni sul match di San Siro: «Inter-Roma è una partita delicata. Secondo me hanno da perdere entrambe le squadre. Se mettiamo il rischio sulla bilancia, sicuramente l’Inter ha più da perdere. È vero che la Roma, dopo l’ottima campagna acquisti, viene considerata una dell’outsider per lo scudetto. Però, l’Inter era considerata da molti la favorita per lo scudetto. E, quindi, un altro passo falso allontanerebbe la vetta della classifica e scatenerebbe un putiferio. Al contrario, se i nerazzurri dovessero vincere con una prestazione convincente potrebbe dare una svolta alla sua stagione. La società ha grande fiducia in Simone Inzaghi e, nonostante l’anno scorso sia arrivato secondo in campionato, gli è stato adeguato il contatto. Questo fa capire che c’è grandissima fiducia. Per altro, Inzaghi se l’è anche meritato. Però adesso ci sono un po’ di mugugni e di perplessità».

PUNTARE AL RISULTATO – Compagnoni, poi, continua analizzando quello che servirebbe in questo momento all’Inter. Il giornalista spiega: «Io credo che per l’Inter, in questa partita contro la Roma, conti al 90% il risultato e al 10% la prestazione. Anzi, potrei anche togliere quel 10%. In questo momento per la squadra di Inzaghi è fondamentale il risultato. Lo è anche per la Roma, però per l’Inter lo è in particolare. Perché, se dovesse bucare questa partita a livello di risultato, e non di prestazione, finirebbe in un vortice di polemiche molto pericoloso. Tra l’altro, poi, bisogna mettere in conto anche il ritmo incalzante, c’è la Champions con il Barcellona e tante partite complicate. Per quanto riguarda la formazione, sono molto curioso di vedere se il sostituto di Marcelo Brozovic sarà Kristjan Asllani (vedi focus) o se Inzaghi adatterà qualche altro giocatore. Secondo me sarebbe un peccato non schierarlo. A me piacerebbe molto vederlo». Compagnoni, parlando dei possibili undici dell’Inter sabato, fa il nome di Asllani.