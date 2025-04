Il Como ribalta il Monza nel derby e l’incubo Serie B è vicinissimo

Il Como batte il Monza 1-3 al Brianteo. La squadra lariana ha ribaltato i brianzoli nel derby. E adesso Nesta vede sempre più la Serie B.

RIBALTONE – La prima partita del sabato di Serie A è quella tra Monza e Como all’U-Power Stadium. I brianzoli, ormai quasi condannati, giocano per l’orgoglio viste le speranze ormai al lumicino; dall’altro lato, la squadra di Cesc Fabregas va a caccia della salvezza con diverse giornate di anticipo. La sfida parte subito forte e a sorpresa, dopo appena cinque minuti, il Monza passa in vantaggio con il portoghese Dany Mota, bravo a prendere il tempo alla difesa comasca e ad insaccare alle spalle di Turati. Ma il Como c’è e al 16′ pareggia subito i conti con Ikone, che si mette in proprio e col mancino trova un grande gol. Prima della fine del primo tempo, il Como ribalta completamente il risultato trovando il gol del 2-1 con Diao al 39′. Nella ripresa, il Monza prova subito a farsi vedere dalle parti di Butez, ma è bravissimo il portiere del Como a chiudere la saracinesca sul piattone di Keita. Il Coomo ne approfitta e al 51′ trova il gol del 3-1 che chiude la partita con Vojvoda. Vittoria importante per i lariani, che salgono a quota 33 punti in classifica. Monza sempre più verso la Serie B.

MONZA-COMO 1-3

5′ Mota (M), 16′ Ikone, 39′ Diao, 51′ Vojvoda