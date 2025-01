Il Como mette sotto il Milan: la vittoria finale in rimonta è un mistero!

Il Milan subisce un ottimo Como, andando in svantaggio. Poi la rimonta firmata Hernandez e Leao, ma i rischi non finiscono. Conceicao perde due giocatori per infortunio.

PRIMO TEMPO – In attesa di Atalanta-Juventus di questa sera e di Inter-Bologna di domani, oggi pomeriggio al Sinigallia va in scena il recupero della diciannovesima giornata di Serie A fra Como e Milan. Sin dall’inizio del match i rossoneri appaiono in difficoltà, con i padroni di casa che vanno vicinissimi al vantaggio al 17′ con Diao pronto sul secondo palo a mettere dentro il cross servitogli da Fadera: Theo Hernandez riesce a chiudere e ad evitare il peggio. Al 21′ risponde il Milan, con il primo vero ed unico squillo del primo tempo, sprecato però da Reijnders e poi da Morata sulla ribattuta: in entrambi i casi risponde Butez. Al 36′ spreca anche Strefezza, che da destra mette un pallone in mezzo sul quale Cutrone non riesce ad arrivare. Prima dell’intervallo, al 44′, l’infortunio di Pulisic allarma la panchina rossonera.

Como-Milan 1-2

SECONDO TEMPO – Conceicao non ci sta al primo tempo dei suoi e alla ripresa opta per un triplo cambio. La situazione per i rossoneri cambia poco, perché il Como crea ancora problemi. Al 60′ arriva addirittura il vantaggio dei padroni di casa, con un sinistro perfetto sul primo palo di Diao che mette KO Maignan. Dopo Pulisic anche Thiaw accusa un problema muscolare e al 66′ è costretto ad abbandonare il campo. Il Milan, poi, prova a rientrare in partita e riesce a pareggiare i conti al 71′ con un tiro rocambolesco di Theo Hernandez che, però, finisce per beffare il portiere. I rossoneri prendono un po’ di fiducia e al 76′ riescono a ribaltare il risultato con Rafael Leao: il portoghese sfrutta l’assist di Abraham e in posizione centrale appoggia il pallone in rete. Nonostante il vantaggio il Milan continua ad essere messo in difficoltà dal Como fino alla fine. All’86’ Maignan grazia i suoi sul tap-in a due passi dalla porta di Cutrone, poi al 90+2′ ci prova anche Belotti. Alla fine hanno la meglio i rossoneri, con i primi tre punti di Conceicao in campionato.