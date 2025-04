Como-Inter ultima di Serie A, Fabregas perde Diao e non solo

Il Como allenato da Cesc Fabregas sta facendo cose straordinarie in questa stagione. All’ultima giornata sfiderà l’Inter, con una salvezza vicina ma senza Diao. Stagione finita per l’attaccante, che dunque salterà anche la sfida con in nerazzurri.

FINALE DI STAGIONE – In un campionato giocato punto a punto tra Inter e Napoli, ogni dettaglio conta, e il Como all’ultima giornata potrebbe diventare l’ago della bilancia nella lotta al vertice. Battere o anche solo fermare la squadra di Inzaghi vorrebbe dire influenzare direttamente l’esito del campionato, regalando una delle pagine più memorabili della propria storia recente. Oltre una salvezza pressocché raggiunta, c’è però da considerare anche l’infortunio di Diao. L’attaccante senegalese, arrivato a gennaio e già autore di otto gol, dovrà operarsi per una frattura al piede e starà fuori almeno due mesi. Una perdita significativa proprio nel momento clou della stagione.

Ultima giornata di campionato ancora a pari punti? La situazione oggi

PROIEZIONE – Inter e Napoli si trovano ad oggi a pari punti, anche se però mancano cinque partite e tutto può ancora succedere. Immaginiamo però uno scenario dove anche all’ultima giornata entrambe le squadre al vertice dovessero presentarsi a pari punti. L’Inter sfiderà il Como, mentre il Napoli – in casa – sfiderà il Cagliari, che si trova in una situazione in classifica ben diversa, anche se a quel punto potrebbe aver già raggiunto la promozione. Qualora entrambe le squadre dovessero arrivare a pari punti in classifica, a quel punto si giocherebbe la sfida spareggio, uno scontro diretto tra Inter e Napoli per sancire il vincitore del campionato 2024-2025.