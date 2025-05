Como-Inter, l’addio di Reina: «Estremamente fortunato per tutto»

Pepe Reina ha espresso le sue emozioni in vista di Como-Inter, sfida con la quale si concluderà la sua vincente e onorata carriera da professionista.

LE SENSAZIONI – Pepe Reina, atteso dal match di Serie A tra Como e Inter, ha raccontato a Movistar Plus le sue emozioni per la sfida. Per l’ex portiere, tra le tante, di Milan e Napoli, non si tratta di un match come gli altri, venendo a coincidere con la fine della sua carriera da calciatore. Lo spagnolo, nel corso dell’intervista, ha posto l’accento sul significato di tale addio al calcio: «Ho deciso di ritirarmi lo scorso gennaio, dopo averne parlato con mia moglie e deciso insieme a lei come procedere. Mi sento estremamente fortunato se ripenso a tutto quello che ho vissuto… per me si conclude una carriera bellissima».

Reina dà l’addio al calcio in Como-Inter: il messaggio

IL COMMENTO – Reina si è successivamente soffermato sui possibili scenari futuri, dopo aver ringraziato chi ha reso possibile il coronamento dei suoi desideri da giovane calciatore. Di seguito le sue parole: «Voglio ringraziare Dio perché non mi aspettavo di giocare così tanto. Penso che sia giunto il momento di chiudere qui. Con la speranza di ripartire con nuovi progetti».