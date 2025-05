Como-Inter, da Lautaro Martinez a Frattesi. Il piano di Inzaghi – SM

L’Inter si prepara all’ultima gara di campionato in casa del Como. La gara, in programma venerdì, può ancora essere decisiva per lo scudetto, a patto che il Napoli non batte il Cagliari al Maradona. Sport Mediaset riporta come nei piani dei nerazzurri ci sia quello di impiegare comunque i titolari.

LA PARTITA – Inter ha iniziato la preparazione all’ultima gara dell’anno in Serie A. Contro il Como di Fabregas, una delle squadre più in forma del Campionato, la vittoria dei nerazzurri potrebbe non bastare per il titolo. Inoltre i nerazzurri affronteranno l’ultima trasferta senza Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino, squalificato a seguito del rosso rimediato nel finale di gara contro la Lazio, verrà infatti sostituito in panchina dal suo vice Massimiliano Farris. Inevitabilmente, visto quanto accaduto nella penultima giornata di Serie A, le speranze tricolore sono al minimo storico, e gran parte dei pensieri nerazzurri sono rivolti alla finale di Champions League del 31 maggio. Nonostante questo, l’Inter vuole onorare il campionato fino in fondo. Venerdì contro il Como l’obiettivo è comunque vivere gli ultimi 90 minuti stagionali senza troppi rimpianti. L’Inter andrà al Senigallia impiegando gli uomini migliori, e facendo quello che non gli è riuscito contro la Lazio: vincere, per poi aspettare buone notizie da Napoli.

Inter, a Como per dare minuti a Lautaro, Frattesi e Pavard

RIENTRI – Proprio in funzione della finale di Champions League Inzaghi e il suo staff stanno preparando la gara contro il Como. Sarà fondamentale avere quanti più giocatori in forma per il match contro il PSG. Secondo Sport Mediaset, il piano dell’Inter è quello di impiegare molti titolari contro il Como. In particolare chi rientra da un infortunio avrà bisogno di mettere minuti nelle gambe prima della finale. Uno su tutti Lautaro Martinez, fuori dalla semifinale di ritorno contro il Barcellona, è pronto al rientro. Il capitano nerazzurro dovrebbe essere impiegato venerdì sera: da capire se verrà rischiato dal primo minuto o entrerà a gara in corso. Stessa sorte anche per Davide Frattesi e Benjamin Pavard. Anche loro avranno modo di tornare in campo prima della finale.