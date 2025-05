Como-Inter, due rientri fondamentali! Inzaghi valuta il minutaggio

In vista della sfida di venerdì sera al Sinigaglia di Como, l’Inter di Simone Inzaghi si prepara a recuperare due pedine fondamentali per l’ultima lotta per lo scudetto.

ULTIMA LOTTA – Tutto in una notte. Venerdì sera l’Inter scenderà in campo a Como per la sfida che deciderà lo scudetto 2024/2025. Una partita carica di significato, che si giocherà in contemporanea con Napoli-Cagliari, l’altra gara chiave nella corsa al titolo. I nerazzurri, che non sono padroni del proprio destino, potrebbero festeggiare il tricolore al termine dei 90 minuti, a patto di ottenere i tre punti e approfittare di eventuali passi falsi degli azzurri. La squadra di Simone Inzaghi arriva all’appuntamento con il vantaggio di un organico che si va ricomponendo proprio nel momento decisivo.

Como, due rientri top per l’Inter

RIENTRI – Torna infatti tra i convocati Lautaro Martínez, fermato di recente da un problema muscolare. L'argentino dovrebbe inizialmente partire dalla panchina, ma la sua sola presenza rappresenta una spinta psicologica importante per il gruppo. L'obiettivo è averlo al 100% per la finalissima di Champions League, ma la sua voglia di esserci potrebbe regalare minuti già contro il Como. Nel secondo tempo di Como-Inter, potrebbe rivedersi anche Benjamin Pavard, a sua volta rientrante dopo un periodo di stop. Il difensore francese ha bisogno di ritrovare il ritmo partita in vista dell'ultima e più importante tappa stagionale, in programma a Monaco, dove l'Inter si giocherà il trofeo più prestigioso.