Como-Inter, Bisseck fuori per problemi fisici. Ansia per il PSG

Yann Bisseck è uscito dal campo in Como-Inter a causa di un problema fisico. L’auspicio è che le sue condizioni non siano preoccupanti in vista della finale di Champions League contro il PSG.

LA NOTIZIA – Yann Bisseck è stato costretto ad abbandonare il rettangolo di gioco, in Como–Inter, a causa di un problema fisico. Il calciatore tedesco ha percepito un fastidio che ne ha impedito la prosecuzione del match contro i lariani. Ora l’auspicio del tecnico Simone Inzaghi è quella di non perderlo per la finale di Champions League contro il PSG, sfida nella quale si spera di poter recuperare tutti.