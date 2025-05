Como-Inter biglietti, al via la vendita: tutte le info per i tifosi

Al via la vendita dei biglietti di Como-Inter, per l’ultima importante giornata di Serie A. Il club lariano informa sulle modalità d’acquisto, anche per il settore ospiti.

BIGLIETTI – Si avvicina il gran finale di campionato. L’ultimo turno, per il quale la Lega ha ufficializzato il calendario poche ore fa, prevede Como-Inter. La sfida della 38ª giornata di Serie A si disputerà alle ore 20.45 di venerdì 23 maggio. Per l’occasione il club lariano informa sulla vendita dei biglietti, che si aprirà alle ore 16.00 di oggi – lunedì 19 maggio.

TUTTE LE INFO – Per i biglietti di Como-Inter, il sito ufficiale dei lariani scrive: «La vendita è riservata esclusivamente ai titolari di Blu nel Cuore Card. Saranno valide le fidelity card emesse entro il 4/05/2025. Con ogni fidelity sarà possibile acquistare fino a 2 biglietti in un’unica transazione. Al momento dell’acquisto sarà richiesto l’inserimento del codice a 11 cifre della Blu nel Cuore Card. I biglietti non saranno caricati sulla fidelity, ma verranno emessi in formato PDF. Sono inoltre disponibili biglietti con pre-match hospitality presso le suggestive location dello Yacht Club e di Villa Carminati Resta. I biglietti saranno acquistabili su: tickets.comofootball.com».

Le novità sulla vendita dei biglietti di Como-Inter

SETTORE OSPITI – «La vendita del settore ospiti sarà attiva dalle ore 17:00 di oggi, lunedì 19 maggio 2025, fino alle ore 19:00 di giovedì 22 maggio 2025. L’acquisto sarà consentito esclusivamente ai possessori di fidelity card dell’Inter. I biglietti saranno emessi in formato PDF e non caricati su fidelity. Non sarà possibile acquistare biglietti per il settore ospiti il giorno gara presso lo stadio. II biglietti saranno acquistabili su: tickets.comofootball.com». Queste le info utili ai tifosi nerazzurri per l’acquisto dei biglietti di Como-Inter.

AVVISO IMPORTANTE – «Considerato il previsto grande afflusso e l’elevato numero di richieste, la Società invita caldamente a non recarsi allo Stadio G. Sinigaglia se sprovvisti di regolare titolo d’accesso».