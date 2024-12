Como chiude con una vittoria il 2024! Paz decisivo e Lecce battuto

Il Como conclude il 2024 con un successo fondamentale in ottica salvezza, battendo il Lecce 2-0 nello stadio di casa, il “Giuseppe Sinigaglia”. Una vittoria che permette ai lariani di risollevarsi immediatamente dopo la sconfitta contro l’Inter.

LECCE BATTUTO – La partita, valida per la 19ª giornata di Serie A, è stata segnata dalle emozioni, con Nico Paz assoluto protagonista. Il talento argentino, sempre più al centro delle attenzioni di squadre di vertice come l’Inter, è stato l’ago della bilancia in una serata che ha regalato spettacolo ai tifosi comaschi. Nel primo tempo, al 31’, l’occasione più ghiotta capita proprio a Paz, che ha sui piedi la chance di portare in vantaggio il Como con un calcio di rigore. Wladimiro Falcone, però, si conferma specialista dagli undici metri e neutralizza il tiro, lasciando il risultato inchiodato sullo 0-0. Nella ripresa, però, Paz si riscatta alla grande. Al 49’, il giovane argentino riceve un assist preciso al limite dell’area, controlla con freddezza e lascia partire un sinistro chirurgico che si insacca nell’angolino basso, imprendibile per Falcone. Il raddoppio, che chiude definitivamente i giochi, arriva al 79’. Patrick Cutrone, in grande serata, corona una prestazione di sacrificio e qualità segnando il gol del 2-0.