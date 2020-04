Commisso: “Snellire tutto, più poteri a Del Pino. Serve ripartire presto”

Condividi questo articolo

Ivan Zazzaroni sulle pagine del “Corriere dello Sport” ha intervistato Rocco Commisso, che ha parlato della ripresa della Serie A.

SNELLIRE LA BUROCRAZIA – “L’eccessiva burocrazia è la rovina dell’Italia. Ma anche del calcio. Troppi passaggi. Oggi ci sono la Lega, Gravina, Malagò, Spadafora e Conte. Se voglio fare uno stadio e lo voglio costruire perché è la base per il rilancio e la stabilità sportiva e finanziaria di un club, incontro la burocrazia regionale, quella dello stato, le varie sovrintendenze. Bisognerebbe dare più potere a Del Pino, io non sono ancora andato a una riunione, ma appena sarà possibile mi troveranno fuori dalla porta”.

RIPARTENZA NECESSARIA – “Io non ho mai detto no alla ripartenza. Il calcio e l’Italia devono ripartire, non possono restare fermi ancora a lungo. Il paese sta andando incontro a una forte recessione. La mia unica pregiudiziale era il timore che si potesse compromettere la stagione 2020-2021. le cose sono cambaite. Fondamentale è la salute. Io ho due mani e si possono fare tante cose con due mani: con la destra la salute, con la sinistra il calcio. La situazione generale comunque è molto grave. Ma col virus dovremo convivere a lungo. Bisogna ricominciare assumendosi qualche rischio”.

Fonte: Ivan Zazzaroni – Il Corriere dello Sport