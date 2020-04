Commisso: “Serie A in campo a maggio? Dura. Chiesa, presto rinnovo”

Il “Corriere dello Sport” ha intervistato in esclusiva il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso. Si parla della ripresa della Serie A (oggi Assemblea di Lega, ndr), dell’impatto economico del coronavirus e dei gioielli di casa Viola, come Federico Chiesa

BARLUME – Nel migliore degli scenari, la Serie A tornerà in campo a maggio, a porte chiuse, ponendo fine all’incubo di dover esaurire le partite. Nel peggiore, il virus avrà la meglio tagliando le gambe al campionato italiano. La ripresa in tempi accettabili, tuttavia, sembra sempre più una flebile speranza: “Mi piacerebbe – conferma Rocco Commisso – perché vorrebbe dire che l’emergenza è finita, ma non saprei, non credo. Nessuno può dire cosa succederà tra due settimane, un mese. Se poi si ammala un altro giocatore, cosa facciamo? L’importante è non compromettere anche la prossima stagione. Noi abbiamo parlato dei nostri tesserati contagiati, ma gli altri?”

DECURTAZIONE – La prima squadra italiana a muoversi, per quanto riguarda i tagli agli stipendi dei calciatori, è stata la Juventus: “Ha dato il buon esempio, anche se non conosco i termini. Ma la Juventus è una corporation, è quotata in Borsa. Non so se sia una linea da seguire, aspetto che la Lega esca con una proposta per tutti, finora non abbiamo fatto niente. Il mercato e il calcio risentiranno in maniera irrimediabile del Coronavirus? Lo penso anch’io. Non ci saranno, non dico per sempre, ma il ridimensionamento sarà uno degli effetti della crisi“.

GIOIELLO – Chiosa finale sul rinnovo di Federico Chiesa, che la Fiorentina intende blindare appena possibile: “Non possiamo incontrarlo adesso perché c’è il virus di mezzo, ma presto ci metteremo a un tavolo e ne parleremo. Avere un contratto nuovo è importante per noi e per lui“.

