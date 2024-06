Commisso rosica sull’Inter: «Noi società modello, non come altre illustri»

Rocco Commisso ha parlato nella giornata di oggi, lanciando una frecciata all’Inter (e non solo), inconsapevole della situazione della nuova proprietà nerazzurra.

ROSICATA – Rocco Commisso non ha ancora digerito la terza finale consecutiva persa dalla sua Fiorentina, con l’1-0 dell’Olympiacos ad Atene, che ha impedito alla squadra viola di alzare la Conference League. Il presidente della squadra viola ha parlato nella giornata di oggi, lanciando una frecciata nei confronti dell’Inter, come già fatto anche da Gian Piero Gasperini pochi giorni fa: :«Ho detto che la Fiorentina non avrebbe mai rischiato il fallimento e grazie a continui investimenti importanti e con grande attenzione alle regole economiche che esistono nel calcio e al Fair Play Finanziario, anche se qualche illustre società continua a non rispettarle, noi siamo presi a esempio non solo in Italia ma anche in Europa come società modello». Evidentemente deve essersi perso gli ultimi cambiamenti…