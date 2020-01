Commisso: “Inter una grandissima, speriamo di festeggiare. Con Iachini…”

Rocco Commisso, patron e presidente della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb della sfida di questa sera contro l’Inter valevole per i quarti di finale di Coppa Italia. Un commento anche sul modo di giocare della squadra dopo l’arrivo di Beppe Iachini in panchina.

GRANDE SFIDA – Manca sempre meno alla sfida di questa sera a San Siro tra Inter e Fiorentina, valevole per i quarti di finale della Coppa Italia. Sul match si è espresso Rocco Commisso, presidente della squadra viola, che ha scaldato il prepartita: «Speriamo di fare una grande gara. Contro le grandi facciamo sempre grandi partite, l’Inter è una grandissima. Voglio anche fare i complimenti alla nostra squadra Primavera per la vittoria di oggi, sono molto contento, ho guardato la sfida in televisione. Speriamo di fare lo stesso stasera».

CAMBIO IN PANCHINA – Secondo Commisso, il cambiamento di rotta della Fiorentina rispetto alla prima parte di stagione è in gran parte dovuto al cambio di allenatore, con Beppe Iachini che ha preso il posto di un deludente Vincenzo Montella: «Mister Iachini ci ha aiutato a far ritrovare la Fiorentina che vogliamo vedere. Abbiamo fatto 11 punti in 5 partite. Siamo stati sfortunati con l’arbitraggio e anche con il gol preso alla fine a Bologna».