Commisso: “Fair Play Finanziario, Fiorentina non puÃ² fare come Inter!”

Commisso: “Fair Play Finanziario, Fiorentina non può fare come Inter!”

Rocco Commisso, proprietario e presidente della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno Toscana sottolineando come il Fair Play Finanziario penalizzi le società come i viola, confrontando le possibilità di investimento con quelle di Juventus e Inter.

DIVERSE POSSIBILITÀ – Rocco Commisso, presidente e proprietario della Fiorentina, ha parlato della differenza di possibilità nel calcio italiano tra le squadre come Fiorentina e Inter o Juventus. Queste le sue parole: «Io capisco che i tifosi vogliano tornare in Europa, ma non faccio promesse che non posso mantenere. Meno male che c’è Mediacom, che è andata bene nonostante il caos del Coronavirus. Quanto alla Fiorentina, le perdite sono molte di più di quelle che noi un anno fa pensavamo. Nei parametri delle nostre possibilità finanziarie voglio fare il meglio possibile, ma non posso fare come la Juventus o l’Inter. Il Fair Play Finanziario non lo permette».

Fonte – Radio Bruno Toscana