Commisso: “Chiesa? Aperto come nessuno. Sentite mai il cinese all’Inter?”

Commisso scivola in una gaffe. Il presidente della Fiorentina, intervistato da “Sport Mediaset”, a una domanda su Chiesa ha definito Steven Zhang “il cinese all’Inter”. Non certo il modo migliore per chiamarlo.

DEFINIZIONE INFELICE – A Rocco Commisso viene chiesto che messaggio vuole mandare su Federico Chiesa: «Sai che cosa mi hanno detto? Perché mi sono aperto tanto e sono stato così trasparente in Italia. Io non vedo quello della Juventus o il cinese all’Inter (Steven Zhang, ndr), gli americani del Milan o James Pallotta alla Roma: non li sento mai nella radio o nelle televisioni, io sono aperto come nessuno in Italia. Sui giocatori fra un mese, un mese e mezzo, si può parlare. In questa situazione, quando c’è una trattativa sui giocatori, l’importante è che ci siano i soldi e, anche, altri giocatori da mettere nella cessione».