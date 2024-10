Commissariamento Inter e Milan, l’esperto: «Lo escludo! Come la Juventus»

L’unica squadra del calcio italiano ad essere commissariata è ad oggi il Foggia, che nel 2018 venne guidata per sei mesi da Nicola Giannetti. Proprio lui adesso parla sull’inchiesta ultras legata a Inter e Milan. Il suo su pensiero su Tuttosport sull’ipotesi commissariamento.

ESPERIENZA A FOGGIA – Il commercialista Nicola Giannetti sui suoi 6 mesi a Foggia: «Ho rivestito per sei mesi tutti i poteri, i compiti e le attività che aveva – e che ha tuttora – un qualsiasi presidente di una società. Ero a tutti gli effetti il legale rappresentante del Foggia. Si voleva dotare la società di un adeguato modello amministrativo. Oggi esiste in tutti i club professionistici. Tenendo conto del modello amministrativo si può individuare eventualmente l’effettivo responsabile, ove qualcosa non vada come dovrebbe andare, della data problematica. Questo vale non solo per i club, ma per qualsiasi società. Serve per non creare problemi di smembramento e per risolvere quel problema specifico».

Commissariamento Inter e Milan: c’è il precedente della Juventus!

COMMISSARIAMENTO – Giannetti esclude il rischio per Inter e Milan: «Secondo me, no. A parte che ho letto che le società sono state definite come parte lesa di quanto accaduto, ma a mio modo di vedere, il commissariamento potrebbe avvenire solo se venissero rilevate delle responsabilità dei vertici apicali della società, per quel discorso del modello organizzativo. A Foggia sostanzialmente la questione riguardava direttamente la società, mentre il contesto odierno di Inter e Milan è differente e mi ricorda maggiormente quanto accaduto anni fa, con problemi analoghi, alla Juventus».

DIGOS – Poi Giannetti risponde al legame tra l’Inter e la Digos, quest’ultima, secondo il club, avrebbe saputo tutto: «Fosse così andrebbe ulteriormente a favore della società». Fonte: Tuttosport – Simone Togna