‘Come è stato possibile?’, Inter incredula! Scossa Inzaghi – CdS

L’Inter e Simone Inzaghi, dopo la sconfitta nel derby con il Milan, riprendono i lavori ad Appiano Gentile. Il tecnico riparlerà nuovamente ai suoi giocatori.

INCREDULI – “Come è stato possibile perdere?” Traspariva questo, scrive il Corriere dello Sport, dieci secondi dopo il triplice fischio di Mariani del derby tra Inter e Milan. I nerazzurri guardavano i cugini esultare sotto la Curva Sud come se pensassero: “Come abbiamo fatto a perdere?“. Sì, perché, mai come questa volta, il pronostico e i presupposti erano tutti ad appannaggio dei campioni d’Italia. Simone Inzaghi si aspettava la sua vera Inter, quella che potesse dare il colpo di grazia al zoppicante Milan di Paulo Fonseca. Invece, è successo l’esatto contrario. I nerazzurri sono apparsi lenti, impacciati, scarichi e molli mentalmente. A Inzaghi, il quale si è preso tutte le responsabilità della sconfitta durante la dura requisitoria nello stanzone di San Siro, sono piaciuti solamente 20 dei 90 minuti complessivi. Oggi riparlerà alla squadra, ma con toni diversi.

Inzaghi e il discorso all’Inter: cambiare subito marcia!

DISCORSO – Oggi in mattinata l’Inter riprenderà i lavori. E qui, oltre a verificare le condizioni di Nicolò Barella, Inzaghi parlerà nuovamente alla sua squadra, ma lo farà come se fosse un fratello maggiore. Verrà analizza la partita, concentrandosi sulle cose che non sono andate. L’Inter ha sette punti in meno rispetto all’anno scorso e in queste prime cinque partite ha raccolto solo due vittorie (Lecce e Atalanta), due pareggi (Genoa e Monza) e una sconfitta (Milan). Inoltre, sempre rispetto all’anno scorso sono diminuiti anche i gol fatti e aumentati i gol subiti (10 gol oggi vs 14 dell’anno scorso; 5 gol subiti oggi vs uno l’anno scorso). Insomma, l’Inter sembra essersi un po’ smarrita. Inzaghi vorrà capire anche questo inspiegabile cambio di atteggiamento da Manchester al derby. C’è da lavorare per dare una scossa.

