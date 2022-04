Come sta Vidal? Il cileno fissa il rientro per il rush finale – Sky

L’Inter è sempre seconda alle spalle del Milan ma mercoledì ha la possibilità di balzare in testa alla classifica. A Bologna però non ci sarà con molta probabilità Arturo Vidal. Ecco come sta il cileno grazie al racconto di Matteo Barzaghi.

CONDIZIONI – L’Inter mercoledì a Bologna ha la possibilità di volare in vetta alla classifica togliendo l’asterisco dalla classifica di Serie A. Intanto però c’è da registrare l’allenamento di oggi ad Appiano Gentile. Nessun riposo per la squadra di Simone Inzaghi con due notizie, come riporta Matteo Barzaghi di Sky Sport: la prima è l’affaticamento di Robin Gosens (vedi articolo), la seconda è ancora l’indisponibilità di Arturo Vidal. Il cileno dal derby di Coppa Italia ancora non si è ripreso e lavora ancora a parte con un obiettivo chiaro: tornare a disposizione contro l’Udinese nel weekend. Contro il Bologna dunque, vicino il forfait.